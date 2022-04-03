حقيقة مقتل الحكم غاساما على يد مشجعين بعد لقاء الجزائر والكاميرون

نفى الإعلامي المصري، أحمد شوبير، الأنباء التي ترددت بقوة خلال الساعات الماضية بخصوص مقتل الحكم الغامبي، بكاري غاساما، الذي أدار مؤخرا لقاء الجزائر والكاميرون في تصفيات مونديال قطر.

وكتب شوبير عبر حسابه في موقع "تويتر": "مصدر مسؤول بالاتحاد الإفريقي يؤكد أنه لا صحة على الإطلاق لمقتل بكاري غاساما، الحكم الغامبي، على يد مشجعين في باريس".

مصدر مسئول بالاتحاد الافريقي يؤكد لا صحه علي الاطلاق لمقتل بكارى جاساما الحكم الجامبي علي يد مشجعين في باريس — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) April 2, 2022

وكانت أنباء قد أشارت إلى مقتل الحكم الغامبي في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أيام من إدارته مباراة الجزائر والكاميرون في إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، والتي حسم من خلالها المنتخب الكاميروني التأهل بهدف قاتل في الدقيقة 124.

وأثارت قرارات غاساما في تلك المباراة سخط وغضب الجماهير الجزائرية، حيث ألغى هدفين لمنتخب الجزائر بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

إقرأ المزيد

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس الماضي، تقدمه بطعن لدى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" ضد الحكم الغامبي، مضيفا أن "الاتحاد الجزائري مصمم على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانونيا لاستعادة حقوقه وإعادة المباراة في ظل شروط تتضمن نزاهة وحيادية التحكيم".

المصدر: RT