"ريمونتادا" قوية تهز "ستامفورد بريدج"

تعرض فريق تشيلسي لهزيمة ثقيلة على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه المتواضع برينتفورد (1-4) في اللقاء الذي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضع المدافع الألماني أنتونيو روديغر أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 48 لفريق تشيلسي.

ولكن الضيوف ردوا بأربعة أهداف متتالية في "ريمونتادا قوية" عبر كل من اللاعب الألماني فيتالي جانيلت الذي أحرز الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين (50 و61)، بينما تكفل بتسجيل الثنائية الأخرى كل من زميليه، الدنماركي العائد، كريستيان إريكسن، والكونغولي يوان ويسا في الدقيقتين (54، و87) على الترتيب، من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "سامفورد بريدج" بالعاصمة لندن.

ومني فريق تشيلسي لأول هزيمة بعد 5 انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 59 نقطة حصدها من 29 مباراة، ويحتل المركز الثالث.

بينما رفع نادي برينتفورد رصيده بعد هذا الفوز المفاجئ، إلى 33 نقطة حصدها من بعد 31 مباراة، وتقدم إلى المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية المباريات.

المصدر: RT