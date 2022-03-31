مرتضى منصور يشن هجوما حادا على الحكم الجزائري مصطفى غربال

عبر رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، عن حزنه الشديد بسبب خسارة منتخب مصر أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة (1-3) وضياع حلم التأهل إلى كأس العالم "قطر 2022".

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "ما حدث في السنغال كارثة سواء بالنسبة لمنتخب مصر أو الجماهير المرافقة للمنتخب، وسؤالي لوزير الرياضة أشرف صبحي أين أنت مما حدث في السنغال؟".

وأضاف: "تعرضنا لإهانات بالغة سواء الجماهير أو لاعبي المنتخب واستفزازات لأقصى درجة ويجب استدعاء السفير المصري في السنغال وسؤاله عما دار هناك".

وشن رئيس الزمالك، هجوما حادا على الحكم الجزائري مصطفى غربال، الذي أدار المباراة وسبق له إدارة لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك عام 2020 (نهائي القرن).

وقال مرتضى: "اعترضت على هذا الحكم بعد نهائي دوري الأبطال، لأنه تغاضى عن احتساب ضربة جزاء صحيحة للزمالك أمام الأهلي وتجاهل تقنية الفيديو وهو نفس ما حدث مع منتخب مصر في السنغال بعدما قرر تجاهل الفار".

وأوضح: "غربال حاقد على محمد صلاح أفضل لاعب في العالم والذي يتعرض لهجوم قاس من المصريين بدون سبب".

وتابع: "هل أضاع زيزو ضربات جزاء من قبل؟ ما حدث كان تحت تأثير الاستفزازات والليزر وأدعو المصريين لحضور مباريات السنغال في كأس العالم 2022 والوقوف ضدهم، بسبب ما حدث في مباراة التصفيات".

وأشار إلى أن لن ينتقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، لأن الخروج من تصفيات كأس العالم لم يكن لأسباب فنية فقط ولكنه سينتقد اتحاد الكرة الذي وصفه بـ"الضعيف".

وقال رئيس الزمالك: " مجلس إدارة اتحاد الكرة يضم نائبا برلمانيا اسمه حازم إمام، لماذا لم يقدم استجوابا لوزير الرياضة بسبب ما حدث في السنغال؟ فالجمهور المصري نام 7 ساعات في مطار داكار".

وأضاف: "لو كان هاني أبوريدة رئيسا للاتحاد المصري لما حدث ذلك، لكن أبوريدة تم استبعاده عمدا ويجب على جمال علام رئيس الاتحاد الحالي الضغط بقوة من أجل إعادة المباراة".

ودعا مرتضى الجماهير بالتفاعل مع الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي وأيضا الاتحاد الإفريقي ونشر الفيديوهات التي توثق ما حدث في السنغال لإظهار تلك الفضيحة للعالم كله.

المصدر: وكالات