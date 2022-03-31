مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لمحمد صلاح بعد إهداره الركلة الترجيحية

وجه رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، رسالة دعم لمواطنه محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، واصفا إياه بأسطورة الكرة المصرية الحقيقي والأسطورة الوحيد في مصر.

وقال مرتضى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر نادي الزمالك إن كل الأرقام تؤكد أن صلاح هو الأسطورة الحقيقية للكرة المصرية، وأن الأسطورة الأخرى مزيفة و"لابسة" قناع.

وأوضح منصور أن محمد صلاح وأحمد سيد زيزو أضاعا ركلتي الجزاء ضمن سلسلة ركلات الترجيح، بسبب الليزر المسلط على وجههما أثناء تسديد الركلة من قبل الجماهير السنغالية، وبالتالي فإن الأمر كان خارج عن إرادتهما.

ووجه مرتضى منصور رسالة لصلاح، مؤكدا: "لا تحزن يا صلاح لأن بعض السفهاء من الإعلاميين لا يحبوك ولكن لم ولن يتكرر وجود أسطورة مثلك في الكرة المصرية فأنت أسطورة حقيقية ولا ترتدي أقنعة مثل الآخرين".

وأضاف: "لا بد من الحفاظ على محمد صلاح الجوهرة والأسطورة التي تمتلكها مصر، والمنتخب لعب مباراة محترمة في حدود إمكاناته، والمنتخب تعرض للإرهاب في السنغال، كما أن الحكم الجزائري مصطفى غربال الذي أدار المباراة لم يكن على قدر الحدث".

وشدد مرتضى منصور على أنه كان خائفا على لاعبي المنتخب من الأحداث التي صاحبت المباراة من قبل الجماهير السنغالية وأن أهم شيء هو سلامة اللاعبين وعودة الجميع بأمن وسلام، مشيرا إلى أن منتخب السنغال لم يكن يستحق التأهل إلى المونديال.

وشهدت المباراة العديد من الحالات الجدلية، لا سيما فيما يتعلق بجماهير منتخب السنغال وهجومها على محمد صلاح، ما دفع الاتحاد المصري لكرة القدم بتقديم طلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإعادة المباراة.

وفشل منتخب مصر في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، وذلك عقب الهزيمة أمام السنغال (1-3) بركلات الترجيح، يوم الثلاثاء الماضي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراة الإياب ضمن الجولة الحاسمة بتقدم "أسود التيرانغا" بهدف، وهي نفس النتيجة التي آل إليها لقاء الذهاب ولكن لصالح "الفراعنة".

المصدر: وكالات