تصفيات مونديال 2022.. منع النساء من دخول الملعب في مباراة إيران ولبنان

منعت السيدات من حضور مباراة لإيران من داخل أرض الملعب خلال لقاء منتخب إيران مع ضيفه اللبناني ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأقيمت المباراة التي فاز بها المنتخب المضيف الضامن تأهله إلى النهائيات بنتيجة 2-0، أمس الثلاثاء على ملعب "الإمام رضا" في مدينة مشهد شمال شرق البلاد.

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وأفادت وكالة الأنباء "إيسنا" بأن "حوالي 2000 امرأة إيرانية اشترين تذاكر مباراة إيران ولبنان، تواجدن في محيط ملعب الإمام الرضا، لكن لم يتمكن من دخول الاستاد".

وتابعت "بيعت 12500 تذكرة لهذه المباراة، بينها 2000 لنساء".

وقال محسن دافاري، حاكم مشهد، لقناة "إيريب" العامة "أعتذر عن عدم تمكن الكثير من الناس من دخول الملعب ومشاهدة المباراة بين منتخبي إيران ولبنان".

وتابع "للأسف عدد كبير من الناس خارج الملعب حرموا من مشاهدة المباراة ولم يكن من الممكن لهم دخول الاستاد".

وإزاء الجدل، أمر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأربعاء وزارة الداخلية بالنظر في الحادث.

ونقلت "إيريب" الأربعاء عن قائد المنتخب الإيراني علي رضا جهانبخش قوله "لا أعتقد أن شيئا كان سيحدث لو حضرت سيدات إلى الاستاد، على العكس يمكن لذلك أن يروج لثقافتنا".

ومن جهته، اعتبر المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري الأربعاء أنه "إذا سمحت الظروف ببيع التذاكر للسيدات، وجب إيجاد مكان مناسب لهن"، مضيفا "ما حصل غير مقبول".

المصدر: وكالات