رسميا.. الاتحاد المصري يتقدم بشكوى ضد السنغال

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي على ما بدر من جماهير منتخب السنغال قبل انطلاق مواجهة "الفراعنة" و"أسود التيرانغا" أمس الثلاثاء في تصفيات مونديال قطر.

وقال الاتحاد المصري في بيان نشره على حسابه في موقع "فيسبوك"، إنه تقدم بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسؤول الأمن والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وبرر الاتحاد المصري تقدمه بهذه الشكوى بـ"تعرض المنتخب المصري للعنصرية بعد ظهور لافتات في مدرجات ملعب المباراة مسيئة للاعبين المصريين وتحديدا محمد صلاح قائد الفريق".

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وتابع البيان "كما قامت الجماهير السنغالية بإرهاب اللاعبين من خلال إلقاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الإحماء، فضلا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للاعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم إرفاقها مع الشكوى".

وفشلت مصر في بلوغ نهائيات مونديال "قطر 2022"، بعد خسارتها أمس أمام السنغال بركلات الترجيح 1-3، في إياب الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية.

المصدر: الاتحاد المصري