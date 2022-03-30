شاهد.. كيف تسببت الجماهير السنغالية في إهدار صلاح لركلة الترجيح

حاولت الجماهير السنغالية مؤازرة منتخب بلادها بالطرق المشروعة وغير المشروعة لتجاوز عقبة مصر، خلال مباراة جمعت المنتخبين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

ولجأ جمهور السنغال في المباراة التي تأهل منتخب بلاده من خلالها إلى كأس العالم، لتوجيه الكثير من أشعة الليزر على أعين لاعبي مصر أثناء تنفيذ ركلات الترجيح، وعلى الخصوص لوجه نجم "الفراعنة" محمد صلاح أثناء تقدمه لتسديد الركلة الأولى المهمة.

World Cup 2022 with no MO SALAH!!.. The lasers from Senegal Fans IS Completely Out!! 😠 Of order



This needs to be discussed by FIFA. pic.twitter.com/wAPqBZEDAe — Lesley _ACY TubeZ (@AcyLesley) March 29, 2022

🔦 محمد صلاح يتعرض لتسليط أشعة الليزر على عينيه بهذا الشكل قبل أن يهدر ركلة الجزاء أمام السنغال ! #تصفيات_كأس_العالم_2022#قطر2022#مصر_السنغالpic.twitter.com/pb4sqfesM5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 29, 2022

Genuinely awful penalty from Mohamed Salah, but the lasers there from Senegal fans don’t half make it hard for him. pic.twitter.com/AmjlE6NxWR — Louis Dangoor (@TheLouisDangoor) March 29, 2022

وعندما تقدم صلاح لتسديد ركلته، ظهرت أشعة ليزر كثيفة غطت نصف وجهه قبل أن يسدد الكرة بشكل غريب جدا فوق مرمى الحارس إدواردو ميندي.

وتسببت هذه اللقطة في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إذ اعتبر العديد من المغردين أن الليزر أثر على رؤية صلاح للمرمى ما دفعه لإهدار الركلة الترجيحية بتلك الرعونة، خاصة وأنه متخصص في تنفيذ ركلات الجزاء مع فريقه ليفربول ومع منتخب بلاده ونادر ما يهدرها.

ومن المعروف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية للعبة، تمنع السماح للمشجعين بدخول ملاعب كرة القدم وهم يحملون أقلام الليزر.

وتأهلت السنغال إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022" على حساب مصر، بعد حسمها ضربات الترجيح 3-1.

وستكون هذه ثالث مشاركة للسنغال في المونديال، بعد أن بلغت ربع النهائي في 2002 وودعت دور المجموعات في 2018، فيما تجمدت مشاركات مصر، بطلة إفريقيا سبع مرات (رقم قياسي)، عند 3 مرات في تاريخها (1934 و1990 و2018) لم تنجح فيها بتخطي دور المجموعات.

المصدر: وكالات