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التشكيلة الأساسية لمصر أمام السنغال

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمصر أمام السنغال
Legion-Media
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية اليوم الثلاثاء صوب السنغال، التي تستضيف المواجهة المنتظرة بين منتخبي البلدين في إياب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه السنغالي:

بينما اختار المدير الفني للمنتخب السنغالي أليو سيسيه، التشكيلة الأساسية التالية لـ"أسود التيرانغا" لمواجهة منتخب "الفراعنة":

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المصدر: RT

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