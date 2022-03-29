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شاهد.. هدف سريع يشعل القمة العراقية السورية

الرياضة

شاهد.. هدف سريع يشعل القمة العراقية السورية
Legion-Media
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أدرك المنتخب العراقي التعادل أمام نظيره السوري (1-1) في المباراة الجارية بينهما الآن، ضمن الجولة الختامية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وسجل المهاجم السوري علاء الدين دالي هدف التقدم لبلاده مبكرا في الدقيقة الثالثة من انطلاق صفارة البداية.

ورد المهاجم العراقي أيمن حسن بهدف التعادل لـ"أسود الرافدين" عند الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على استاد راشد بمدينة دبي الإماراتية.

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المصدر: RT

 

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