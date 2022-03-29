شاهد.. هدف سريع يشعل القمة العراقية السورية

أدرك المنتخب العراقي التعادل أمام نظيره السوري (1-1) في المباراة الجارية بينهما الآن، ضمن الجولة الختامية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وسجل المهاجم السوري علاء الدين دالي هدف التقدم لبلاده مبكرا في الدقيقة الثالثة من انطلاق صفارة البداية.

هدف اول للمنتخب السوري في مرمى العراق 🤩🤩



• منتخبنا في الملحق حاليا حسب النتائج pic.twitter.com/Ca3D178mar — منبر الإمارات 🇦🇪 (@MnbrAE) March 29, 2022

ورد المهاجم العراقي أيمن حسن بهدف التعادل لـ"أسود الرافدين" عند الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على استاد راشد بمدينة دبي الإماراتية.

🎥 تصفيات كأس العالم | العراق 1 × 1 سوريا | هدف العراق الاول#سوريا_العراق

pic.twitter.com/CkbED6lR2g — Kora Mix (@_koraMix) March 29, 2022

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المصدر: RT