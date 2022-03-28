كندا تنتزع تأهلا تاريخيا إلى مونديال قطر (فيديو)

لحق المنتخب الكندي بركب المتأهلين لمونديال "قطر 2022"، بفوزه الساحق 4-0 على نظيره الجامايكي، في الجولة الـ13 قبل الأخيرة من تصفيات قارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

وأحرز رباعية المنتخب الكندي، كايل لارين، وتايغون بيوكانن، وجونيور هويلت، ومدافع منتخب جامايكا أدريان ماريابا بالخطأ في مرماه، في الدقائق 13، و44، و82، و88 على الترتيب.

At the break, Canada leads Jamaica by two goals, courtesy of Cyle Larin and Tajon Buchanan. Here is the home side's second of the afternoon:



⏱️ HT 🇨🇦 2 vs 🇯🇲 0 #CWCQpic.twitter.com/Ie6uGXI9Mp — Concacaf (@Concacaf) March 27, 2022

#27Mar | La selección de Canadá 🇨🇦 venció 4-0 a Jamaica 🇯🇲 y clasificó al Mundial de Catar 2022.



La última participación del equipo canadiense en un mundial de fútbol fue en la edición de México 1986.



🎥: @CBSSportsGolazopic.twitter.com/Ix933w3cWU — El Diario (@eldiario) March 27, 2022

Own goal? Let’s blame it on the snow 4:0 Canada vs Jamaica 🇨🇦 vs🇯🇲 pic.twitter.com/odd7mjMrqJ — Steve Sijenyi (@sijenyi_steve) March 27, 2022

وتوج المنتخب الكندي مسيرته الناجحة في التصفيات، ليكون أول المتأهلين من قارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي إلى المونديال القطري.

ورفعت كندا رصيدها إلى 28 نقطة، في صدارة جدول التصفيات، بفارق ثلاث نقاط أمام كل من المنتخبين الأمريكي والمكسيكي.

في المقابل، تجمد رصيد المنتخب الجامايكي عند 8 نقاط في المركز السابع (قبل الأخير)، علما بأنه فقد فرصة التأهل قبل مباريات هذه الجولة.

ويعود المنتخب الكندي للظهور في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 36 عاما، وبالتحديد منذ مشاركته في مونديال 1986 بالمكسيك.

المصدر: وكالات





