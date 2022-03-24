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إيطاليا خارج مونديال قطر بعد خسارتها المفاجئة أمام مقدونيا الشمالية في الملحق الأوروبي

الرياضة

إيطاليا خارج مونديال قطر بعد خسارتها المفاجئة أمام مقدونيا الشمالية في الملحق الأوروبي
AP Italy North Macedonia
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فشل المنتخب الإيطالي في مواصلة مشواره نحو كأس العالم بكرة القدم "قطر 2022" بعد خسارته المفاجئة يوم الخميس أمام مقدونيا الشمالية 1-0 ضمن المسار الثالث من الملحق الأوروبي.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة المقدوني ألكسندر تراجكوفسكي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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وبهذه الخسارة، فشل "الآزوري" في الوصول لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، فيما تأهل منتخب مقدونيا الشمالية إلى نهائي المسار الثالث للملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم، حيث سيواجه في الـ29 من مارس الجاري منتخب البرتغال الذي تغلب على نظيره التركي بنتيجة 3-1.

المصدر: RT

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