البرتغال تقصي تركيا وتتأهل لنهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر

تغلب المنتخب البرتغالي على نظيره التركي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس في نصف نهائي المسار الثالث للملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وسجل ثلاثية البرتغال أوتافيو وديوغو جوتا وماتيوس لويس في الدقائق 15 و42 و90+4 على الترتيب، فيما سجل هدف تركيا بوراك يالماز في الدقيقة الـ65 من عمر اللقاء.

وأضاع يالماز فرصة هدف محقق لتركيا عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ85.

وبهذا الفوز الثمين تأهل المنتخب البرتغالي إلى نهائي المسار الثالث للملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم، حيث سيواجه في الـ29 من مارس الجاري منتخب مقدونيا الشمالية الذي حقق مفاجأة مدوية بإقصاء إيطاليا بهدف دون مقابل.

#PORTUR



ملحق اوروبا المؤهل كأس العالم | البرتغال 1 × 0 تركيا | قووووووووووووووووووووووووووول الاول HD

- via: @MnbrMadrid5pic.twitter.com/t3itQJHGQi — عز (@z84049590) March 24, 2022

#PORTUR



ملحق اوروبا المؤهل كأس العالم | البرتغال 2 × 0 تركيا | قووووووووووووووووووووووووووول جوتا HD

- via: @MnbrMadrid5pic.twitter.com/ad7v2o6Qv4 — عز (@z84049590) March 24, 2022

#PORTUR



ملحق اوروبا المؤهل كأس العالم | البرتغال 2 × 1 تركيا | قووووووووووووووووووووووووووول الاول HD

- via: @MnbrMadrid5pic.twitter.com/I06UqvQHam — عز (@z84049590) March 24, 2022

المصدر: RT