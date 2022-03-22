برشلونة ينجح بخطف نجم ميلان

كشف الصحفي وخبير انتقالات اللاعبين، الإيطالي فابريزيو رومانو، اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة الإسباني حسم بشكل نهائي تعاقده مع الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط ميلان.

وكتب رومانو عبر حسابه في "تويتر": "بعد الاتفاق المبدئي الذي توصل له برشلونة منذ أيام، الآن فرانك كيسي وقع على عقده مع برشلونة حتى يونيو 2026، حيث سيكون عقده لمدة 4 أعوام، وسينضم اللاعب في صفقة انتقال حر".

Here we go. After verbal agreement reached days ago, Franck Kessié has signed as new Barcelona player until June 2026 - it’s gonna be four year deal, he joins as free agent from AC Milan. 🔵🔴 #FCB



Kessié will receive €6.5m net salary plus add-ons. Medical already completed. pic.twitter.com/9kFCIPJXn5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2022

وأضاف رومانو: "كيسي سيحصل على راتب سنوي بقيمة 6.5 مليون يورو بجانب الإضافات، والفحص الطبي تم بالفعل".

وينتهي عقد كيسي مع ميلان في الصيف المقبل، ورفض اللاعب الإيفواري كل عروض التجديد مع "الروسونيري".

يذكر أن برشلونة يبحث عن إبرام صفقات مجانية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب معاناته على الصعيد المالي وديونه الكبيرة.

المصدر: وكالات