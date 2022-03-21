تشافي يدخل قائمة تاريخية بعد الرباعية أمام الملكي

قاد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، فريقه لفوزعريض أمام ريال مدريد في الكلاسيكو 4-0، أمس الأحد، في معقل الملكي "سانتياغو برنابيو"، ضمن مباريات الجولة 29 بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل رباعية برشلونة بيير إيميريك أوباميانغ (هدفان)، ورونالد أراوخو وفيران توريس.

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ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن تشافي أصبح ثالث مدرب لبرشلونة عبر التاريخ يفوز في أول كلاسيكو في الليغا، برباعية أو أكثر.

وسبق تشافي نحو هذا الإنجاز، التشيكي فيرديناند داوتشيك، عام 1951 (7-2)، ثم الأرجنتيني هيلينيو هيريرا، عام 1959 (4-0).

يذكر أن هذا الفوز هو الأول لبرشلونة عقب 6 مباريات خسرها أمام الريال، وقلص به الفارق بين الفريق الكتالوني بالمركز الثالث والمتصدر الملكي إلى 12 نقطة، مع مباراة أقل لكتيبة تشافي.

المصدر: "وكالات"