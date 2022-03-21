وكيل بنزيما السابق يكذب بيكيه ويذكره بسيناريو نيمار

رد كريم جزيري، وكيل الأعمال السابق للنجم الفرنسي كريم بنزيما، هداف ريال مدريد، على التغريدة الأخيرة التي نشرها جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة على حسابه في "تويتر".

وتابع بيكيه احتفاله بفوز فريقه على ريال مدريد برباعية نظيفة، الذي تحقق على ملعب سانتياغو برنابيو، أمس الأحد، ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وكتب نجم دفاع البرسا عبر حسابه على "تويتر": "لقد عدنا".

فجاء الرد عليه من قبل كريم جزيري الذي يدعم النادي الملكي، وكتب: "لنأمل أن تكون صادقا هذه المرة".

We are back. — Gerard Piqué (@3gerardpique) March 20, 2022

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في إشارة إلى الصورة التي نشرها بيكيه عام 2017 له مع نيمار دا سيلفا، وكتب عليها: "سيبقى"، ولكن رحل بعدها البرازيلي نيمار لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن هذا الفوز هو الأول لبرشلونة عقب 6 مباريات خسرها أمام الريال، وقلص به الفارق بين الفريق الكتالوني والمتصدر الملكي إلى 12 نقطة مع مباراة أقل لكتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.

المصدر: "وكالات"