الروسي روبليف يفشل في بلوغ النهائي الأول له في إنديان ويلز

خرج الروسي أندريه روبليف، من الدور نصف النهائي لدورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، إثر خسارته أمام الأمريكي تيلور فريتز، بمجموعتين دون رد، اليوم الأحد.

وخسر النجم الروسي، المصنف سابعا عالميا، أمام منافسه الأمريكي، المصنف رقم 20 عالميا، ، بواقع 5-7، و4-6.

Hometown Hero 🇺🇸@Taylor_Fritz97 reaches his first Masters 1000 final, defeating Andrey Rublev 7-5, 6-4#IndianWellspic.twitter.com/EsZYVuIqVP — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 19, 2022

وأنهت هذه الخسارة حلم روبليف، في بلوغ النهائي الأول له في إنديان ويلز، إحدى دورات "الماسترز" للألف نقطة.

أما فريتز، فيلتقي في الدور النهائي، مع الفائز من المواجهة التي ستجمع بين النجم الإسباني المخضرم، رافائيل نادال، المرشح الأبرز للظفر بلقب البطولة، ومواطنه، الموهبة الصاعدة في عالم الكرة الصفراء، كارلوس ألكاراز، صاحب الـ18 عاما.

المصدر: RT