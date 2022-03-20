مشاهد غير رياضية تنهي نزال المغربي هاري والبولندي جوسيك (فيديو)

تسببت أعمال الشغب في قاعة "تريكسو أرينا" بمدينة هاسيلت البلجيكية، في إيقاف نزال البطل المغربي، بدر هاري، ومنافسه البولندي أركاديوس جوسيك، ضمن أمسية "غلوري 80" للكيك بوكسينغ.

ولم يشهد النزال الذي أقيم أمس السبت، نهايته القانونية، إذ توقف بعد نهاية الجولة الثانية، بسبب اشتباك بين جماهير الملاكمين.

Na twee ronden van het co main event (Hari vs Wrzosek) braken "fans" de zaal af; pic.twitter.com/bUjeKlUr7J — Harmen Bakker (@harmenbakker) March 19, 2022

وتبادلت جماهير الملاكمين التراشق بالكراسي وقناني المياه بعد نهاية الجولة الثانية، لتضطر اللجنة المنظمة لإنهاء النزال مبكرا.

وأصدرت منظمة "غلوري"، بيانا بشأن الواقعة، أبدت من خلاله اعتذارها وأسفها لما حدث، مضيفة "نحن لا نتغاضى أبدا أو نقبل السلوك الذي يعرض المشجعين الآخرين للخطر، الذين يأتون إلى أحداثنا للاستمتاع بليلة من الرياضة الممتازة. وبناء على طلب الشرطة في مدينة هاسيلت أوقفنا الحدث بعد الجولة الثانية".

Official statement on GLORY 80 pic.twitter.com/Q7hmpXK4I0 — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) March 19, 2022

Badr Hari il allais ce manger un ko incroyable 🥶🥶 pic.twitter.com/XhlgDIXy3u — Yassine 🐅🇲🇦 (@Yasss_Kech) March 19, 2022

وكان هاري قد تفوق في الجولة الأولى من النزال بالنقاط 10-9، قبل أن يسقطه خصمه البولندي أرضا في آخر ثواني الجولة الثانية، لكن الملاكم المغربي تمكن من النهوض وإنهاء الجولة بأقل الأضرار.

المصدر:GLORY Kickboxing