كيروش يعلن قائمة مصر لمواجهتي السنغال وسط قلق حيال إصابة صلاح

أعلن مدرب منتخب مصر، كارلوس كيروش، قائمة "الفراعنة" لخوض مواجهتي السنغال ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022"، وسط حالة من القلق حيال تجدد إصابة نجم ليفربول، محمد صلاح.

وتستقبل مصر السنغال في 25 مارس الجاري بالقاهرة، قبل أن تحل ضيفة عليها في دكار بعد أربعة أيام، ليتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى كأس العالم.

وتسود حالة من القلق لدى الجهاز الفني للمنتخب المصري، عقب إعلان المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، تجدد إصابة صلاح، بعدما شارك مع "الريدز" في الشوط الثاني أمام أرسنال الأربعاء الماضي، في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي.

وينتظر الجهاز الطبي للمنتخب المصري وصول صلاح غدا الاثنين، للاطلاع على التقرير الطبي لبحث إمكانية لحاقه بمنتخب بلاده في مباراة الذهاب أمام السنغال.

🔴 | كارلوس كيروش يُعلن قائمة المنتخب الوطني لمباراتي السنغال في المرحلة النهائية من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFApic.twitter.com/XTklYZPQb9 — EFA.eg (@EFA) March 19, 2022

وضمت قائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال 23 لاعبا هم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي.

في الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح.

في الوسط: حمدي فتحي، نبيل عماد دونغا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، محمود حسن "تريزيغيه".

يذكر أن مصر التي سبق لها المشاركة ثلاث مرات في تاريخها بكأس العالم (1934، و1990، و2018)، كانت قد خسرت أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بركلات الترجيح 2-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

المصدر: وكالات