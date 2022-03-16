جمعية لحقوق الحيوان تقاضي كورت زوما لاعب "وست هام" بسبب ركله قطة

تلاحق منظمة خيرية لحقوق الحيوان مدافع نادي "وست هام" الإنجليزي كورت زوما قضائيا، لركله وصفعه قطته في إساءة تم تصويرها بتسجيل مصور.

أوخذت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات قطتي زوما الأليفتين في رعايتها بعد ظهور لقطات مصورة للإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي.

وقالت الجمعية: "بعد تحقيق كامل وشامل، اقمنا دعوى ضد كورت زوما و(شقيقه) يوان زوما بموجب قانون رعاية الحيوان"، مضيفة: "لا تزال الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات تعتني بالقطتين. سنكون في وضع يسمح لنا بالكشف عن مزيد من المعلومات بمجرد تأكيد موعد المحكمة".

وقالت المؤسسة الخيرية، التي ليس لديها سلطة توجيه الاتهام إلى الأشخاص، إنها "ستتقدم بطلب أمر استدعاء للمتورطين" بمجرد الانتهاء من تفاصيل المحكمة.

هذا وقرر نادي "وست هام" تغريم زوما راتب أسبوعين، وهو أقصى مبلغ ممكن.

وقال النادي: "نحن على علم ببيان الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات فيما يتعلق بالتحقيق الذي أجرته بشأن كورت زوما"، مضيفا: "يواصل كورت التعاون بشكل كامل، بدعم من النادي. نفهم أن قطتي كورت قد فحصهما طبيب بيطري، وتتمتعان بصحة جيدة ولم تتعرضا لإصابات جسدية. لأسباب قانونية، لن يدلي أي من كورت أو النادي بأي تعليق آخر في الوقت الحالي".

يسمح قانون المملكة المتحدة لمنظمات مثل الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات باستخدام محامين متخصصين لإجراء محاكمات خاصة ضد الأفراد، مع نظر مثل هذه القضايا في المحكمة وأحيانا يتولاها المدعون العامون.

المصدر: AP