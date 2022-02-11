رغم الغرامات الكبيرة بعد تعذيبه القطة.. زوما ضمن تشكيلة وست هام يونايتد أمام ليستر

سيكون المدافع الفرنسي كورت زوما ضمن تشكيلة فريقه وست هام للمباراة المقررة بعد غد الأحد أمام ليستر سيتي ضمن الجولة الـ25 من "البريميرليغ"، حسبما أفاد مدربه الاسكتلندي ديفيد مويز.

وتصدر زوما العناوين في الأيام القليلة الماضية بعدما تم نشر مقطع فيديو له وهو يقوم بتعذيب قطة، ما أثار موجة غضب عارمة في إنجلترا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقرر وست هام أميس الأول معاقبة اللاعب بـ "أكبر غرامة مالية ممكنة"، وقدرها راتب أسبوعين بقيمة 340 ألف دولار بحسب التقديرات، لكنه لم يستبعده عن التشكيلة التي فازت الثلاثاء على واتفورد بهدف دون رد، بل لعب أساسيا.

ولم يحظ شقيقه يوان بمعاملة مماثلة من قبل فريقه داغنهام أند ريدبريدج من المستوى الإنجليزي الخامس، إذ تم إيقافه من قبل النادي لأنه الشخص الذي صور الحادثة بحسب ما تم تداوله.

Not a cat guy myself but to actually Zidane volley a living creature is a different level of mental illness.



Kurt Zouma you should be utterly ashamed of yourself. Disgrace. pic.twitter.com/J8ZotP8zyR — Footy Limbs (@FootyLimbs) February 7, 2022

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ورغم الانتقادات الموجهة للاعب الفرنسي الذي "وافق فورا على قيمة الغرامة وطالب أن يتم التبرع بالمبلغ لجمعية لحماية حقوق الحيوان" حسبما أفاد وست هام الأربعاء، قرر مويز الاعتماد عليه مجددا للمشاركة في لقاء الأحد.

وأكد مويز اليوم الجمعة: "نعم، إنه متوفر للعب ضد ليستر"، مضيفا: "هناك وجهات نظر وآراء مختلفة حول مسألة استدعائه (للفريق) من عدمه. نحن كفريق اتخذنا هذا القرار (بعدم استبعاد الفرنسي) وأنا ملتزم به".

وكشفت الجمعية الملكية لمنع القسوة بحق الحيوانات، وهي أكبر جمعية لحقوق الحيوان، إلى أن القطتين اللتين يملكهما المدافع الدولي الفرنسي باتتا في عهدتها.

وقالت: "نريد طمأنة الجميع بأننا نحقق (بالمسألة) وأن القطتين في مكان آمن ويتم الاعتناء بهما".

وأكد وست هام أن "النادي وكورت يتعاونان بشكل كامل مع التحقيق وقد وافق اللاعب طواعية على جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بداية، بما في ذلك إعطاء القطتين إلى الجمعية الملكية لفحصهما".

وتابع: "يشعر كورت بالندم، وعلى غرار أي شخص في النادي يتفهم تماما شدة رد الفعل على الحادث وضرورة اتخاذ إجراءات معينة بحقه".

وقامت شركة أديداس الراعية للاعب بفسخ عقدها معه بعد هذه الحادثة، وقالت في بيان أصدرته الأربعاء "لقد أنهينا التحقيق في هذه القضية ونستطيع التأكيد بأن كورت زوما لم يعد رياضيا متعاقدا مع أديداس".

ويحتاج وست هام بالتأكيد إلى خدمات الفرنسي في صراعه من أجل الاحتفاظ بالمركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ لا يتقدم سوى بفارق نقطة عن كل من أرسنال ومانشستر يونايتد، مع خوضه مباراتين أكثر من الجار اللندني وواحدة أكثر من "الشياطين الحمر".

المصدر: أ ف ب