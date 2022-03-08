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بايرن ميونخ يكتسح سالزبورغ بسباعية ويتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

بايرن ميونخ يكتسح سالزبورغ بسباعية ويتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال (فيديو)
Legion-Media Moritz Müller
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أمطر بايرن ميونخ الألماني شباك ضيفه سالزبورغ النمساوي بنتيجة 7-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هداف الفريق البافاري ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 12 و17 (من ركلتي جزاء) و23، وأضاف زميله توماس مولر هدفين في الدقيقتين 54 و83 وسيرج جنابري (د.31) وليروي سانيه (د.85)، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد الدنماركي موريتس كيارجارد في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز العريض، تأهل البايرن إلى دور الثمانية من البطولة القارية بمجموع المباراتين (8-2) بعد أن انتهت مباراة الذهاب في النمسا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

المصدر: RT

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