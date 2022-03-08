بايرن ميونخ يكتسح سالزبورغ بسباعية ويتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال (فيديو)

أمطر بايرن ميونخ الألماني شباك ضيفه سالزبورغ النمساوي بنتيجة 7-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هداف الفريق البافاري ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 12 و17 (من ركلتي جزاء) و23، وأضاف زميله توماس مولر هدفين في الدقيقتين 54 و83 وسيرج جنابري (د.31) وليروي سانيه (د.85)، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد الدنماركي موريتس كيارجارد في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز العريض، تأهل البايرن إلى دور الثمانية من البطولة القارية بمجموع المباراتين (8-2) بعد أن انتهت مباراة الذهاب في النمسا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بايرن ميونيخ 2 × 0 ريد بول سالزبورج .. هدف ليفاندوفسكي الثاني



FOLLOW | @alamiHD1pic.twitter.com/nFp9xzq88n — GOOAL (@koooorahd506) March 8, 2022

بايرن ميونيخ 3 × 0 ريد بول سالزبورج .. هدف ليفاندوفسكي الثالث #هاتريك



FOLLOW | @alamiHD1pic.twitter.com/K9CttmhdOv — GOOAL (@koooorahd506) March 8, 2022

بايرن ميونيخ 4 × 0 ريد بول سالزبورج .. هدف غنابري



FOLLOW | @alamiHD1pic.twitter.com/vOcDh3CNs3 — GOOAL (@koooorahd506) March 8, 2022

بايرن ميونيخ 6 × 1 ريد بول سالزبورج .. هدف مولر



FOLLOW | @alamiHD1pic.twitter.com/3xo0dryayM — GOOAL (@koooorahd506) March 8, 2022

بايرن ميونيخ 7 × 1 ريد بول سالزبورج .. هدف ساني



FOLLOW | @alamiHD1pic.twitter.com/V4s8dalI3f — GOOAL (@koooorahd506) March 8, 2022

المصدر: RT