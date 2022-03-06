لاعبة تحرج رونالدو وميسي (فيديو)

خطفت لاعبة خط الوسط الإنجليزية، كاتي زيليم، قائدة فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم، الأضواء بتألقها بشكل ملفت خلال الجولات الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي للسيدات.

وتمكنت كاتي زيليم من تسجيل 3 أهداف في مباراتين متتاليتين خلال منافسات الدوري، وذلك من نفس الزاوية، وهو أمر استثنائي في تاريخ كرة القدم سواء للرجال أو النساء.

وحظيت اللاعبة بإشادة واسعة في عالم كرة القدم الإنجليزية، بعد أن فعلت ما لم يستطع نجوم كرة القدم الرجال فعله، مثل النجمين العالميين البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، أو الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، بحسب وصف موقع "thenewsglory" البريطاني.

وأفادت صحيفة "صن" البريطانية بأن كاتي زيليم أحرزت هدفا في شباك فريق مانشستر سيتي، وهدفين من نفس الزاوية في مرمى نادي ليستر سيتي.

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يذكر أن كاتي زيليم (26 عاما) بدأت مسيرتها الكروية في صفوف فريق ليفربول عام 2013، وانتقلت إلى يوفنتوس في 2017 ومنه صوب مانشستر يونايتد عام 2018، وحققت خلال مسيرتها مع الأندية 3 ألقاب.

المصدر: وكالات