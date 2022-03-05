ميسي يمر بنفق مظلم في باريس

مني فريق باريس سان جيرمان بهزيمة معنوية أمام مضيفه نيس بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويدين نادي نيس بالفضل في انتصاره لمهاجمه الجزائري أندي ديلور الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل قبل دقيقتين من الزمن الأصلي للقاء.

وخاض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المباراة كاملة ولكنه خرج خالي الوفاض من الملعب، ليواصل عقمه التهديفي مع الفريق الباريسي، إذ سجل هدفين فقط خلال 17 مباراة (1343 دقيقة) حتى الآن ضمن الدوري.

وتوقف رصيد باريس سان جيرمان بعد هذه الهزيمة عند 62 نقطة، ولكنه رغم ذلك يتربع على عرش صدارة الدوري بفارق مريح من النقاط أمام وصيفه نيس بالذات، الذي رفع رصيده إلى 49 نقطة، وتقدم إلى مركز الوصافة، متجاوزا بفارق نقطتين نادي أولمبيك مارسليا قبل مواجهته أمام موناكو مساء يوم الأحد.

وتعتبر هذه خسارة معنوية كبيرة بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان، وذلك قبل مباراته الهامة في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد مضيفه ريال مدريد، الذي على العكس حقق اليوم فوزا معنويا كبيرا على ضيفه ريال سوسييداد (4-1) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

يذكر أن باريس سان جيرمان سيحل ضيفا على ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ومهمته لن تكون سهلة بالرغم من فوزه في مباراة الذهاب بهدف وحيد في باريس.

المصدر: RT