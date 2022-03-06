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شاهد.. هدف الشهر بقدم رونالدو

الرياضة

شاهد.. هدف الشهر بقدم رونالدو
AFP
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، فوز نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة هدف شهر فبراير في الفريق، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ".

وأحرز رونالدو الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 51 من عمر المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء 15 فبراير، على ملعب "أولد ترافورد"، من الجولة 18 للدوري، بتسديدة رائعة من مشارف منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى.

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وهذا الهدف هو الأول للنجم البرتغالي في العام الجديد 2022 حتى الآن، ودخل ضمن قائمة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز المرشحة لجائزة هدف الشهر أيضا.

وحصل كريستيانو رونالدو (37 عاما) للمرة الثانية هذا الموسم على جائزة هدف الشهر في النادي، بعد تكريمه على هدفه الرائع في شباك فريق توتنهام خلال شهر أكتوبر 2021.

المصدر: "manutd.com" 

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