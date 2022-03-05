تسيسكا موسكو يهزم نيجني نوفغورود بهدف يوسف يازيسي

تخطى فريق تسيسكا موسكو عقبة ضيفه نيجني نوفغورود بفوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الفوز للاعب التركي يوسف يازيسي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وحقق تسيسكا موسكو انتصاره الرابع على التوالي، ورفع رصيده إلى 36 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما توقف رصيد فريق نيجني نوفغورود عند 22 نقطة، ويشغل المركز العاشر حتى الآن في جدول ترتيب الدوري.

المصدر: RT