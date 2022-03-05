"ثعالب" ليستر يعمق جراح "الطواويس"

عمق فريق ليستر سيتي جراح ضيفه ليدز يونايتد بفوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق ليستر سيتي "الثعالب" بالفضل في انتصاره لنجمه هارفي بارنيس، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، بحلول الدقيقة 67 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "كينغ باور" بمدينة ليستر.

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وحقق ليستر سيتي انتصاره الثاني على التوالي، وتقدم إلى المركز العاشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ" حتى الآن، برصيد 33 نقطة حصدها من 25 مباراة، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، مني فريق ليدز يونايتد "الجريح" بالهزيمة الخامسة على التوالي، ويحتل المركز السادس عشر حتى الآن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 23 نقطة، وبانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT