ماكغريغور يقدم ملياري دولار للاستحواذ على نادي تشيلسي

أعلن البطل السابق في منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، المقاتل الإيرلندي الشهير كونور ماكغريغور، اهتمامه بشراء نادي تشيلسي الذي عرضه مالكه الحالي الروسي رومان أبراموفيتش للبيع.

وعرض أبراموفيتش هذا الأسبوع، نادي تشيلسي للبيع، وذكرت تقارير إعلامية إنجليزية، أن 15 مارس الجاري، سيكون آخر موعد لتقديم عروض لشراء النادي الإنجليزي.

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وأكد ماكغريغور، عبر حسابه في موقع "تويتر"، أنه يرغب في شراء تشيلسي حيث كتب: "إنني أقدم عرضي البالغ 1.5 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار)".

ويعتبر ماكغريغور من بين أعلى الرياضيين دخلا، وحصل على 100 مليون دولار في نزاله الاستعراضي الشهير ضد أسطورة الملاكمة فلويد مايويذر.

ومن المستبعد أن يتمكن المقاتل الإيرلندي من الاستحواذ على نادي تشيلسي الذي تقدر قيمته بنحو 4 مليارات جنيه إستريلي.

وسبق لرجل الأعمال الأمريكي توبي بويهلي، مالك نادي لوس أنجلوس دودجرز الأمريكي للعبة البيسبول، وشريكه السويسري هانس يورغ فايس، أن تقدما بطلب أيضا لشراء تشيلسي، كما تحدثت تقارير إعلامية إنجليزية أيضا، عن اعتزم رجل الأعمل المصري لطفي منصور، شراء النادي اللندني.

المصدر: gazeta.ru