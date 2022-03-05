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الملياردير محسن بيرق يتقدم بعرض لشراء نادي تشيلسي

الرياضة

الملياردير محسن بيرق يتقدم بعرض لشراء نادي تشيلسي
Legion-Media
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دخل الملياردير التركي محسن بيرق، على خط شراء نادي تشيلسي، بعد أن عرضه مالكه الحالي الروسي رومان أبراموفيتش للبيع، إثر تعرضه لضغوط على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال سيدا بيرق، المدير العام لشركة "بيرق أي بي غروب" القابضة التي تعود ملكيتها لمحسن بيرق، قال لوكالة "بي إي" البريطانية: "نستطيع التأكيد تماما بأننا تقدمنا بعرض لشراء تشيلسي".

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وأضاف "نريد رفع العلم التركي في لندن قريبا. نتفاوض حول بنود شراء النادي مع محامي أبراموفيتش ونحن في طور المفاوضات قبل التوقيع".

وسبق لرجل الأعمال الأمريكي توبي بويهلي، مالك نادي لوس أنجلوس دودجرز الأمريكي للعبة البيسبول، وشريكه السويسري هانس يورغ فايس، أن تقدما بطلب أيضا لشراء تشيلسي، كما تحدثت تقارير إعلامية إنجليزية أيضا، عن اعتزم رجل الأعمل المصري لطفي منصور، شراء النادي اللندني.

يذكر أن أبراموفيتش، اشترى نادي تشيلسي في عام 2003 مقابل 230 مليون دولار، وعاش "البلوز" في عهد مالكه الروسي فترة ذهبية، توج خلالها الفريق بـ19 لقبا، بينها الدوري الإنجليزي خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين.

المصدر: وكالات

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