رئيس "اليويفا" يرد على أنباء طرح الدوري السوبر الأوروبي

أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر تشيفرين، أنه سئم من الحديث عن الدوري السوبر الأوروبي "الانفصالي"، متهما رؤساء الأندية الملتزمة به بالعيش في "عالم آخر".

ووقع اثنا عشر ناديا من نخبة الأندية الأوروبية على اقتراح تأسيس الدوري السوبر الأوروبي في أبريل الفائت، إلا أنه مات قبل أن يولد بعد رد فعل عنيف من لاعبيهم ومشجعيهم، بالإضافة إلى الحكومات والهيئات الكروية.

وانسحبت تسعة أندية من المشروع، إلا أن عملاقي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة الى يوفنتوس الإيطالي، لا زالوا متشبثين بالفكرة، فيما حذرت تقارير صحفية من أنها ستعود لطرحه هذا الاسبوع.

وقال تشيفيرين أمس الخميس، في خطاب خلال قمة "فاينانشيل تايمز بيزنيس" لكرة القدم في لندن عبر اتصال الفيديو: "سئمت وتعبت" من الحديث عن الدوري السوبر.

وتابع "أنظروا، في البداية أطلقوا هذا الهراء في خضم جائحة عالمية. الآن نقرأ تقارير يومية أنهم يحضرون لإطلاق فكرة أخرى في خضم الحرب (العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا). هم حتما يعيشون في عالم آخر".

وأردف "في وقت نقوم بإنقاذ اللاعبين، جنبا إلى جنب مع أصحاب المصالح الآخرين، ونعمل للمساعدة في ظروف مروعة، فإنهم يعملون على هكذا مشروع.. هذا هراء والجميع يعلم ذلك باستثنائهم".

واستهدف تشيفرين رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي، الرئيس السابق لرابطة الأندية الأوروبية والذي كان أحد أقوى المروجين لفكرة الدوري السوبر إلى جانب فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

وقال تشيفرين "إنه أمر مثير للاهتمام أنهم ينتقدون يويفا ورابطة الأندية الأوروبية. أحدهم كان رئيس الأخيرة ولدي اقتباس كان يشيد فيه بالنظام قبل أسبوع من إطلاقهم الدوري السوبر للمرة الأولى".

وأضاف "المشجعون ليسوا مهمين بالنسبة لهم لأن الجماهير أطلقت عريضة ضد دوري السوبر ولا يكترثون له".

واعتبر تشيفيرين، أن للأندية الحرية في تنظيم بطولاتها الخاصة ولكن سيتم استبعادها من منافسات "اليويفا" مثل دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات