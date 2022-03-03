توخيل لا يتخيل تشيلسي بدون أبراموفيتش

أقر مدرب تشيلسي توماس توخيل، بأنه لا يتخيل النادي من دون مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، الذي عرض النادي للبيع إثر الضغوط التي واجهها في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكراينا.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء: "من المبكر الحديث عن هذا الأمر (بيع تشيلسي)، لأنني لا أتخيل هذا النادي من دون أبراموفيتش، وبالتالي فهذا أمر صعب بالنسبة لي. بطبيعة الحال، إنه تغيير ضخم".

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وأقر توخيل بأنه يدرك الآثار التي سيخلفها قرار أبراموفيتش ببيع النادي، لكنه ليس قلقا بقوله "لا أعرف خفايا الأمور، فأنا لست الرئيس التنفيذي أو عضوا في مجلس الإدارة، لكنني واثق من أن الإدارة ستتحدث بالموضوع معي ومع اللاعبين".

وأضاف "لست قلقا لأنني لا زلت أشعر بأن تواجدي هنا يعتبر ميزة بالنسبة لي. أنا لست شخصا يقلق من أشياء لا أستطيع التأثير فيها".

وختم المدرب الألماني "إنها أخبار ضخمة، سيكون التغيير كبيرا لكنني لست خائفا منه، وسينصب تركيزي على ما أستطيع التأثير فيه وهو الجهاز الفني والفريق".

وأعلن أبراموفيتش، أمس الأربعاء، نيته بيع تشيلسي بعد أيام من الضغوط التي واجهها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال الملياردير الروسي في بيان له: "لطالما اتخذت دائما قرارات بناء على مصالح النادي. في الوضع الحالي، أعتقد أن الخيار الأفضل هو بيع النادي، سيكون ذلك من الأفضل للجماهير والموظفين والرعاة والشركاء في النادي. علما بأنه كان قرارا صعبا للغاية بالنسبة لي أن أترك تشيلسي بهذه الطريقة".

وأضاف: "آمل أن أتمكن من زيارة ستامفورد بريدج (ملعب تشيلسي) للمرة الأخيرة، وأودعكم جميعا شخصيا. لقد كان لشرف عظيم أن أكون جزءا من تشيلسي وأنا فخور بكل إنجازاتنا معا. سيبقى تشيلسي دائما في قلبي".

وكان الملياردير الروسي، اشترى تشيلسي عام 2003، ونجح النادي في عهده بحصد 19 لقبا محليا وقاريا وعالميا، بينها دوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات.

المصدر: وكالات