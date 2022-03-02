إعلامية مصرية تهاجم أبو جبل بسبب زوجته الجزائرية سمارة يحيى (فيديو)

هاجمت الإعلامية المصرية ومقدمة البرامج الرياضية، مي حلمي، حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل، وانتقدت تصريحاته الأخيرة بشأن زوجته الجزائرية سمارة يحيى.

وأكدت مي حلمي خلال حلولها ضيفة على برنامج "خلينا نحكي" عبر قناة "الآن" أن أبو جبل أخطأ بالحديث عن علاقته بزوجته التي كانت حسبها راقية في الرد عليه.

واعتبرت أن ظهور حارس الزمالك ومنتخب مصر في البرامج كان "غلطة“ بعد تألقه في كأس الأمم، بالقول: "ولا يجب أن تقول إن فرصتي جت النهاردة لأنك يجب ألا تقلل من شأن النادي الذي تلعب فيه وأنت لا تجيد صياغة الحوار في ظهورك بالبرامج".

وأضافت: "قيمة محمد أبو جبل تراجعت بعد ظهوره في البرامج وأنا أقول له أنت لاعب مهم ويجب عليك شكر الحظ الذي لولا إصابة الحارس محمد الشناوي فلم تكن لتشارك في بطولة أمم إفريقيا".

اشكر الحظ يا ابو جبل 😉 pic.twitter.com/xpnIQ4gPFh — Mai Helmy ⚽️ مي حلمي (@MaiHelmy) February 25, 2022

وحل أبو جبل ضيفا على برنامج تلفزيوني مصري، ورد على سؤال من الإعلامية منى الشاذلي حول حالته الاجتماعية، وما إذا كان متزوجا أم مطلق، قائلا: "يعني.. هقولك بعدين.. الحالة الاجتماعية فيها مشاكل حاليا".

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ويبدو أن تعليق أبو جبل أثار غضب الأميرة سمارة يحيى، التي ردت بحدة على تصريحات زوجها، حول وجود مشاكل عائلية بينهما قائلة: "كنت أعتقد أنه أذكى بكثير".

وأشارت الأميرة سمارة يحيى، في منشور على موقع إنستغرام، إلى أنها كانت تعتقد أن زوجها أذكى من أن يتحدث حول علاقتهما الزوجية على برنامج تلفزيوني.

وقالت في المنشور: "من فترة وأنا مقفلة على الموضوع وكاظمة غيضي في قلبي لأن أولا الموضوع شخصي وثانيا أنا لست من يستغل المشاكل حتى يطلع بيها trend وثالثا احتراما لكلا العائلتين لكن للأسف الطرف الثاني تفكيره كان غير تفكيري توقعت منه إجابة أذكى بكثير من تلك الإجابة وطريقة أحسن من تلك الطريقة".

المصدر: وكالات