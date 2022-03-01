باريس يرفع عرضه لمبابي إلى مبلغ خرافي!

كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن إدارة نادي سان جيرمان الفرنسي عرضت على نجمه كليان مبابي التوقيع على عقد لمدة موسمين براتب خيالي، وحوافز مالية استثنائية.

ويواصل نادي باريس سان جيرمان، إغراء لاعبه الشاب كيليان مبابي من أجل تجديد عقده خلال الفترة المقبلة، وقدم له عرضا براتب سنوي يبلغ 50 مليون يورو، مع حوافز مالية أخرى بقيمة 100 مليون يورو.

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وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، علما بأنه انضم قادما من موناكو في صيف 2017 على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 180 مليون يورو.

وارتبط اسم كيليان مبابي البالغ من العمر 23 عاما، بشدة ومنذ فترة طويلة بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، الذي لديه فرصة لضمه في صفقة انتقال حر.

المصدر: وكالات