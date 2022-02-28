شاهد.. محمد صلاح يهدر فرصة ذهبية لهز الشباك بعد الانفراد

ساهم النجم المصري محمد صلاح في تتويج فريقه ليفربول بلقب بطل كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم على حساب تشيلسي بفوزه عليه الأحد الماضي، رغم إهداره فرصة ذهبية للتسجيل خلال المواجهة.

وسجل محمد صلاح ركلة الترجيح الخامسة لنادي ليفربول، بينما أحرز زميله حارس المرمى الإيرلندي كايمهين كيليهر، الركلة الـ11 في سلسلة ركلات الترجيح التي لجا إليها الفريقان، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية التي جرت على ملعب "ويمبلي" الشهير في العاصمة لندن، من دون أهداف.

ونشر الحساب الرسمي لشبكة "ESPN FC" على موقع "تويتر" مقطع فيديو لفرصة ذهبية للتسجيل أضاعها محمد صلاح الذي انفرد بالإسباني، كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى نادي تشيلسي، وسدد الكرة إلى الزاوية اليسرى البعيدة عنه، وأبعدها المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا (37 عاما)، رغم أنها كانت ربما في طريقها إلى خارج أرضية الملعب.

37-year-old Thiago Silva outpaced everyone to make this last ditch clearance 🥵 pic.twitter.com/ITOmaQWQWf — ESPN FC (@ESPNFC) February 28, 2022

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وتوج ليفربول بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين "كاراباو" للمرة التاسعة في تاريخ المسابقة، بينما توقف رصيد تشيلسي عند خمسة ألقاب.

المصدر: "twitter/ESPNFC"