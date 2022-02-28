ماذا قال صلاح لجورجينيو في سلسلة ركلات الترجيح "الماراثونية"؟.. فيديو

حاول النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، تشتيت انتباه الإيطالي جورجينيو، لاعب خط وسط تشيلسي، أثناء تنفيذ ركلات الترجيح في نهائي مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

وترجم محمد صلاح ركلة الترجيح الخامسة إلى هدف لصالح ليفربول، قبل أن يرد عليه جورجينو بهدف التعادل لتشيلسي.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن صلاح قال لجورجينيو "لا تقفز" أثناء ذهابه لتسديد ركلة الترجيح الخامسة "للبلوز" في محاولة من "الفرعون" لتشتيت انتباه نظيره الإيطالي.

صلاح وهو بيلعب مع جورجينيو نفسيا وهو في اتجاهه لتسديد ضربه الجزاء بيقول له لا تقفز don’t jump لان جورجينيو دائما بيقفز قبل تسديد ضربه الجزاء اهو قفز وجابها بس حلوه من ابو صلاح هههههه… عجبتني #ليفربول_تشيلسيpic.twitter.com/xfvQb5bLT8 — Hisham rashad / هشام رشاد (@hishamrashad40) February 28, 2022

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ويشتهر جورجينيو بالقفز قبل تنفيذ ركلات الجزاء في محاولة لمخادعة حراس المرمى، وبالفعل نجح في إرسال الكرة إلى الزاوية اليمنى من الإيرلندي، كايمهين كيليهر، حارس مرمى ليفربول، بينما ذهب كيليهر إلى الزاوية اليسرى.

ولكن كلمة الفصل كانت لكايمهين كيليهر بالذات الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه على مدار الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية، ومن ثم نجح في تسجيل ركلة الترجيح الـ11 الحاسمة لفريقه، في سلسلة ركلات الترجيح "الدراماتيكية" بينما أهدر نظيره الإسباني، كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى نادي تشيلسي الركلة الــ11 الأخيرة لفريقه، ليتسبب في خسارة "البلوز".

المصدر: وكالات