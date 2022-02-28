السودان .. غرق 5 لاعبين من فريق لكرة قدم

أعلنت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" اليوم الاثنين، أن خمسة لاعبين من فريق الملاحة السوداني لكرة القدم لقوا مصرعهم، بغرق قاربهم في ولاية نهر النيل شمال البلاد.

وأوضحت وكالة أنباء السودان "سونا" عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هؤلاء اللاعبين كانوا ينتقلون في قارب من مدينة شندي في ولاية نهر النيل لخوض مباراة مع فريقهم الملاحة أمام نادي الجريف ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، في مدينة المتمة.

وبحسب "سونا"، فقد توجهت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث و"مازال البحث جاريا لانتشال الجثث".

المصدر: "سونا"