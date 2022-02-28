الاتحاد المصري يوجه رسالة لصلاح

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم، على تهنئة نجم منتخب "الفراعنة"، محمد صلاح، بعد تتويجه مع فريقه ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

وقال الاتحاد المصري عبر حسابه في موقع "تويتر"، في رسالة وجهها لصلاح: "يهنئ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، نجم مصر وقائد المنتخب المصري بمناسبة تتويج فريقه ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية، متمنين له ولجميع نجوم مصر في كل ملاعب العالم دوام التوفيق والتألق".

🔴 | اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح 🇪🇬 … ⬇️⬇️



يهنئ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام نجم مصر وقائد المنتخب الوطني بمناسبة تتويج فريقه ليفربول بكأس الرابطة الأنجليزية ؛ متمنين له ولجميع نجوم مصر في كل ملاعب العالم دوام التوفيق والتألق .#EFApic.twitter.com/pLYyQMXavs — EFA.eg (@EFA) February 27, 2022

وحقق نادي ليفربول لقب كأس الرابطة، بعد فوزه أمس الأحد على تشيلسي بركلات الترجيح، بنتيجة 11-10، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

إقرأ المزيد

وهذا اللقب هو الخامس لصلاح مع ليفربول منذ انضمامه إليه في العام 2017.

تجدر الإشارة إلى أن الجماهير المصرية ستعول على صلاح لقيادة منتخب "الفراعنة" لبلوغ نهائيات مونديال "قطر 2022"، وستلعب مصر ضد السنغال ذهابا وإيابا في مارس المقبل، ضمن الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال القطري.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم