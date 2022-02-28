 
مباشر

الاتحاد المصري يوجه رسالة لصلاح

الرياضة

الاتحاد المصري يوجه رسالة لصلاح
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/shqn

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم، على تهنئة نجم منتخب "الفراعنة"، محمد صلاح، بعد تتويجه مع فريقه ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

وقال الاتحاد المصري عبر حسابه في موقع "تويتر"، في رسالة وجهها لصلاح: "يهنئ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، نجم مصر وقائد المنتخب المصري بمناسبة تتويج فريقه ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية، متمنين له ولجميع نجوم مصر في كل ملاعب العالم دوام التوفيق والتألق".

وحقق نادي ليفربول لقب كأس الرابطة، بعد فوزه أمس الأحد على تشيلسي بركلات الترجيح، بنتيجة 11-10، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

إقرأ المزيد
صلاح يعلق بكلمتين على تتويجه بكأس الرابطة مع ليفربول
صلاح يعلق بكلمتين على تتويجه بكأس الرابطة مع ليفربول

وهذا اللقب هو الخامس لصلاح مع ليفربول منذ انضمامه إليه في العام 2017.

تجدر الإشارة إلى أن الجماهير المصرية ستعول على صلاح لقيادة منتخب "الفراعنة" لبلوغ نهائيات مونديال "قطر 2022"، وستلعب مصر ضد السنغال ذهابا وإيابا في مارس المقبل، ضمن الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال القطري.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا