رونالدو يوجه رسالة "مبطنة": "مدريد.. وطن"

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة جديدة إلى جماهير "الشياطين الحمر".

وكتب "الدون" عبر حسابه على "إنستغرام" رسالة جاء فيها: "دائما ما تكون العودة إلى مدريد شعورا رائعا".

وأضاف: "إنها واحدة من المدن القليلة في العالم التي تعلمت أن أطلق عليها الوطن".

رسالة رونالدو جاءت بعد مواجهة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، والتي أقيمت على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية، مدريد، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأدرك مانشستر يونايتد التعادل من ملعب أتلتيكو مدريد 1-1، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب التي ستقام على ملعب "أولد ترافورد".

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وتطرق للحديث عن المباراة بقوله: "المشاعر رائعة، اللاعبون رائعون، مباراة رائعة، هذه بطولة دوري أبطال أوروبا! أم كل مسابقات الأندية".

وأكمل: "الآن لدينا الفرصة لحسم المواجهة على ملعبنا، لنظهر للجميع سبب كون أولد ترافورد مسرح الأحلام".

وختم رونالدو: "أخيرا وليس آخرا، بفضل مشجعينا الرائعين، حضوركم يجعلنا أقوى، ومعا سنمضي قدما! هيا أيها الشياطين".

المصدر: instagram/cristiano