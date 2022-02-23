مانشستر يونايتد يعود بفوز ثمين من مدريد في دوري الأبطال (فيديو)

فرض مانشستر يونايتد الإنجليزي التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح أتلتيكو مدريد باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة السابعة عن طريق نجمه البرتغالي جواو فيليكس.

Вот это удар головой от 181-сантиметрового Феликса 💥💥💥



Никто не держал Жоау, и он вот так переправил мяч. Без шансов для Де Хеа 😎 pic.twitter.com/14ZrHrKKCF — Матч ТВ (@MatchTV) February 23, 2022

وعادل لفريق "الشياطين الحمر" نجمه السويدي الشاب طوني إيلانغا قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

Изящный пас Бруну и идеальное завершение от Эланги 🔥



Передача, которую защитник «Атлетико» никак не мог прервать. А у «МЮ», кажется, растет новый талант 💪 pic.twitter.com/8oza3Kgysw — Матч ТВ (@MatchTV) February 23, 2022

وسيستضيف مانشستر يونايتد في الـ15 من مارس المقبل مباراة الإياب الحاسمة لخطف بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

المصدر: RT