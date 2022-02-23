مانشستر يونايتد يعود بفوز ثمين من مدريد في دوري الأبطال (فيديو)
فرض مانشستر يونايتد الإنجليزي التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وافتتح أتلتيكو مدريد باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة السابعة عن طريق نجمه البرتغالي جواو فيليكس.
Вот это удар головой от 181-сантиметрового Феликса 💥💥💥— Матч ТВ (@MatchTV) February 23, 2022
Никто не держал Жоау, и он вот так переправил мяч. Без шансов для Де Хеа 😎 pic.twitter.com/14ZrHrKKCF
وعادل لفريق "الشياطين الحمر" نجمه السويدي الشاب طوني إيلانغا قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي.
Изящный пас Бруну и идеальное завершение от Эланги 🔥— Матч ТВ (@MatchTV) February 23, 2022
Передача, которую защитник «Атлетико» никак не мог прервать. А у «МЮ», кажется, растет новый талант 💪 pic.twitter.com/8oza3Kgysw
وسيستضيف مانشستر يونايتد في الـ15 من مارس المقبل مباراة الإياب الحاسمة لخطف بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.