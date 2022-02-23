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مانشستر يونايتد يعود بفوز ثمين من مدريد في دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

مانشستر يونايتد يعود بفوز ثمين من مدريد في دوري الأبطال (فيديو)
Globallookpress Nigel Keene via www.imago-images
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فرض مانشستر يونايتد الإنجليزي التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح أتلتيكو مدريد باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة السابعة عن طريق نجمه البرتغالي جواو فيليكس.

وعادل لفريق "الشياطين الحمر" نجمه السويدي الشاب طوني إيلانغا قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وسيستضيف مانشستر يونايتد في الـ15 من مارس المقبل مباراة الإياب الحاسمة لخطف بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

المصدر: RT

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