محمد صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بإنجاز جديد

حقق محمد صلاح نجم فريق ليفربول رقما قياسيا جديدا في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تألقه في فوز فريقه الكاسح على ضيفه ليدز يونايتد بسداسية بيضاء، الأربعاء.

واستضاف ملعب الأنفيلد مباراة الفريقين، المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 من "البريميرليغ".

ونجح "الفرعون" في تسجيل الهدف الأول والثالث من ركلتي جزاء في الدقيقتين 15 و35، بينما قدم تمريرة حاسمة لزميله الكاميروني جويل ماتيب الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ30.

وذكرت شبكة "ESPN" العالمية، أن محمد صلاح أصبح أكثر اللاعبين الأفارقة مساهمة في الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

موضحة أن محمد صلاح تفوق في ذلك على النجم الإيفواري ديدييه دروغبا.

Mo salah, now the African player with the highest goal contribution in the Premier League (160) surpassing Didier Drogba (159)

#LIVLEEpic.twitter.com/4w6Vi7r53H — Wat A Rush! (W.A.R) (@iamMightyGeorge) February 23, 2022

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وأشارت الشبكة إلى أن محمد صلاح ساهم في 160 هدفا في الدوري الإنجليزي، مقارنة بـ159 هدفا لـ دروغبا.

ونجح محمد صلاح في تحقيق ذلك الرقم القياسي في عدد مباريات أقل مقارنة بـ دروغبا، بفارق 72 مباراة.

وعزز صلاح صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفا، متقدما بفارق 7 أهداف عن أقرب مطارديه زميله البرتغالي ديوغو جوتا صاحب الـ12 هدفا.

المصدر: "وكالات"