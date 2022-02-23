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شاهد.. صلاح يتوهج ويقود ليفربول لاكتساح ليدز بسداسية نظيفة

الرياضة

شاهد.. صلاح يتوهج ويقود ليفربول لاكتساح ليدز بسداسية نظيفة
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حقق ليفربول فوزا كاسحا على ضيفه ليدز يونايتد بسداسية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ".

وتألق نجم "الريدز"، المصري محمد صلاح في اللقاء بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 15 و35، وقدم تمريرة حاسمة لزميله الكاميروني جويل ماتيب الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ30.

وفي الشوط الثاني أضاف السنغالي ساديو ماني هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 80 و90، فيما ختم الهولندي فيرجيل فان دايك سداسية ليفربول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهدفيه اليوم، رفع صلاح رصيده إلى 19 هدفا معززا صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز متقدما بفارق 7 أهداف عن أقرب مطارديه زميله البرتغالي ديوغو جوتا صاحب الـ12 هدفا.

وبهذا الفوز العريض، رفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة وقلص الفارق إلى 3 نقاط مع المتصدر مانشستر سيتي ليشعل الصراع على اللقب.

في المقابل، توقف رصيد ليدز يونايتد عند 23 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT

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