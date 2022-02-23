 
مباشر

يوفنتوس يكشف حجم إصابة نجميه

الرياضة

يوفنتوس يكشف حجم إصابة نجميه
AFP MARCO BERTORELLO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sghj

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي موقف نجميه، البرازيلي أليكس ساندرو والأمريكي ويستون ماكيني، بعد إصابتهما خلال مواجهة فياريال الإسباني في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وخرج ساندرو بين شوطي المباراة، فيما خرج ماكيني في الدقيقة الـ81 من عمر اللقاء. 

وقال يوفنتوس في بيان: "خضع أليكس ساندرو اليوم لأشعة في مركز يوفنتوس الطبي بعد الإصابة التي تعرض لها أمام فياريال وأثبتت إصابته في عضلة الساق اليسرى.. سيتم تقييم حالته في غضون 10 أيام".

وأضاف البيان: "الفحوصات الطبية أكدت وجود كسر مركب في عظام مشط القدم لماكيني، فترة الشفاء الأولى قد تكون 8 أسابيع".

إقرأ المزيد
فياريال يجبر يوفنتوس على التعادل في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
فياريال يجبر يوفنتوس على التعادل في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل 1-1.

وبهذا التعادل، يتأجل الحسم إلى مباراة الإياب المقررة على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو الإيطالية في الـ16 من مارس المقبل.

المصدر: Juventusfcar/twitter

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا