يوفنتوس يكشف حجم إصابة نجميه

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي موقف نجميه، البرازيلي أليكس ساندرو والأمريكي ويستون ماكيني، بعد إصابتهما خلال مواجهة فياريال الإسباني في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وخرج ساندرو بين شوطي المباراة، فيما خرج ماكيني في الدقيقة الـ81 من عمر اللقاء.

وقال يوفنتوس في بيان: "خضع أليكس ساندرو اليوم لأشعة في مركز يوفنتوس الطبي بعد الإصابة التي تعرض لها أمام فياريال وأثبتت إصابته في عضلة الساق اليسرى.. سيتم تقييم حالته في غضون 10 أيام".

وأضاف البيان: "الفحوصات الطبية أكدت وجود كسر مركب في عظام مشط القدم لماكيني، فترة الشفاء الأولى قد تكون 8 أسابيع".

تحديث طبي



- خضع أليكس ساندرو لأشعة اليوم في مركز يوفنتوس الطبي بعد الإصابة التي تعرض لها أمام فياريال وأثبتت إصابته في عضلة الساق اليسرى.. سيتم تقييم الحالة في غضون 10 أيام.



- الفحوصات الطبية أكدت وجود كسر مركب في عظام مشط القدم لماكيني، فترة الشفاء الأولى قد تكون 8 أسابيع. pic.twitter.com/xRY0Ujerw8 — JuventusFC (@Juventusfcar) February 23, 2022

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يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل 1-1.

وبهذا التعادل، يتأجل الحسم إلى مباراة الإياب المقررة على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو الإيطالية في الـ16 من مارس المقبل.

المصدر: Juventusfcar/twitter