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فياريال يجبر يوفنتوس على التعادل في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

الرياضة

فياريال يجبر يوفنتوس على التعادل في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
AP Alberto Saiz
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فرض فياريال الإسباني التعادل بنتيجة 1-1 على ضيفه يوفنتوس الإيطالي في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس بهدف مبكر بعد 33 ثانية فقط على انطلاق المباراة عن طريق نجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش، وعادل لأصحاب الأرض دانيال باريخو في الدقيقة الـ66 من عمر اللقاء.

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وبهذا التعادل، يتأجل الحسم إلى مباراة الإياب المقررة على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو الإيطالية في الـ16 من مارس المقبل.

المصدر: RT

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