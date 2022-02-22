فياريال يجبر يوفنتوس على التعادل في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
فرض فياريال الإسباني التعادل بنتيجة 1-1 على ضيفه يوفنتوس الإيطالي في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتقدم يوفنتوس بهدف مبكر بعد 33 ثانية فقط على انطلاق المباراة عن طريق نجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش، وعادل لأصحاب الأرض دانيال باريخو في الدقيقة الـ66 من عمر اللقاء.
😱 Гол в дебютном матче ЛЧ спустя всего полминуты— Матч ТВ (@MatchTV) February 22, 2022
Только вдумайся, Влаховичу нужно на гол меньше времени, чем тебе, чтобы прочитать этот пост ⏰ pic.twitter.com/dNSblt9BVn
👀 Куда смотрели защитники «Юве»?— Матч ТВ (@MatchTV) February 22, 2022
Парехо в одиночестве зашел в штрафную гостей и спокойно на опыте зарешал 🙌 pic.twitter.com/NRrJj2Gh31
وبهذا التعادل، يتأجل الحسم إلى مباراة الإياب المقررة على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو الإيطالية في الـ16 من مارس المقبل.
المصدر: RT
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