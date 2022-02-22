فياريال يجبر يوفنتوس على التعادل في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

فرض فياريال الإسباني التعادل بنتيجة 1-1 على ضيفه يوفنتوس الإيطالي في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس بهدف مبكر بعد 33 ثانية فقط على انطلاق المباراة عن طريق نجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش، وعادل لأصحاب الأرض دانيال باريخو في الدقيقة الـ66 من عمر اللقاء.

😱 Гол в дебютном матче ЛЧ спустя всего полминуты



Только вдумайся, Влаховичу нужно на гол меньше времени, чем тебе, чтобы прочитать этот пост ⏰ pic.twitter.com/dNSblt9BVn — Матч ТВ (@MatchTV) February 22, 2022

👀 Куда смотрели защитники «Юве»?



Парехо в одиночестве зашел в штрафную гостей и спокойно на опыте зарешал 🙌 pic.twitter.com/NRrJj2Gh31 — Матч ТВ (@MatchTV) February 22, 2022

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وبهذا التعادل، يتأجل الحسم إلى مباراة الإياب المقررة على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو الإيطالية في الـ16 من مارس المقبل.

المصدر: RT