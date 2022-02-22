تشيلسي يضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال بثنائية في شباك ليل (فيديو)

تغلب تشيلسي الإنجليزي على ضيفه ليل الفرنسي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ".

وافتتح "البلوز" النتيجة مبكرا منذ الدقيقة الثامنة عن طريق نجمه الألماني كاي هافيرتز، قبل أن يعزز زميله الأمريكي كريستيان بوليسيتش النتيجة لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ63.

— دوري أبطال اوروبا : دور الـ 16 🏆



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 تشيلسي 1 × 0 ليل 🇫🇷🔥🎥

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🎥 — هدف اول لـ تشيلسي الكاي هافيرتز



• حتى لاتفوتك الاهداف تابع الحساب الاساسي: @CARTER7iipic.twitter.com/TpCOBBnfMv — كارتر قول تشامبيونز 👉 (@ABD7i777) February 22, 2022

— دوري أبطال اوروبا : دور الـ 16 🏆



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 تشيلسي 2 × 0 ليل 🇫🇷🔥🎥

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🎥 — هدف ثاني لـ تشيلسي بوليسيتش



• حتى لاتفوتك الاهداف تابع الحساب الاساسي: @CARTER7iipic.twitter.com/QGmxBjQ7AY — كارتر قول تشامبيونز 👉 (@ABD7i777) February 22, 2022

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وبهذا الفوز، اقترب تشيلسي كثيرا من التأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية بانتظار الحسم بمباراة الإياب في فرنسا في الـ16 من مارس المقبل.

المصدر: RT