 
مباشر

تشيلسي يضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال بثنائية في شباك ليل (فيديو)

الرياضة

تشيلسي يضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال بثنائية في شباك ليل (فيديو)
AP Ian Walton
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sgao

تغلب تشيلسي الإنجليزي على ضيفه ليل الفرنسي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ".

وافتتح "البلوز" النتيجة مبكرا منذ الدقيقة الثامنة عن طريق نجمه الألماني كاي هافيرتز، قبل أن يعزز زميله الأمريكي كريستيان بوليسيتش النتيجة لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ63.

إقرأ المزيد
فياريال يجبر يوفنتوس على التعادل في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
فياريال يجبر يوفنتوس على التعادل في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

وبهذا الفوز، اقترب تشيلسي كثيرا من التأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية بانتظار الحسم بمباراة الإياب في فرنسا في الـ16 من مارس المقبل.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا