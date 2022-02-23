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رقم مميز لزياش أمام ليل في دوري الأبطال

الرياضة

رقم مميز لزياش أمام ليل في دوري الأبطال
Legion-Media
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ساهم المغربي حكيم زياش، في فوز فريقه تشيلسي على ضيفه ليل 2-0 مساء الثلاثاء، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصنع زياش هدف فريقه الأول في المباراة، حيث نفذ ركلة ركنية على رأس زميله الألماني كاي هافرتز، الذي دك الكرة في الشباك بالدقيقة الثامنة.

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ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ساهم زياش في تسجيل 17 هدفا، في آخر 22 مباراة خاضها أساسيا بمسابقة دوري الأبطال، بواقع 8 أهداف و9 تمريرات حاسمة، بما فيها 5 أهداف في أول 8 مباريات خاضها أساسيا مع تشيلسي في المسابقة، بواقع 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

وبهذا الفوز، اقترب تشيلسي كثيرا من التأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية بانتظار الحسم بمباراة الإياب في فرنسا في الـ16 من مارس المقبل.

المصدر: "وكالات"

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