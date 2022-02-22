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مورينو يواجه خطر الإيقاف

الرياضة

مورينو يواجه خطر الإيقاف
Legion-Media
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ينتظر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، اليوم الثلاثاء معرفة عواقب انفجار مواجهة فريقه أمام هيلاس فيرونا، السبت الماضي، بمنافسات الأسبوع 26 من الدوري الإيطالي.

وتعرض مورينيو للطرد في الدقيقة 90، بعدما احتج بشكل غير لائق على قرار حكم المباراة باحتساب 4 دقائق وقت بدل ضائع، حيث ركل البرتغالي الكرة بعيدا.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن القاضي الرياضي سيصدر قرارته اليوم، موضحة أن المدرب البرتغالي قد يتم إيقافه لأكثر من مباراتين.

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ونوهت الصحيفة بأن هذا الطرد هو الثاني لمورينيو هذا الموسم، وهو ما قد يتسبب له في عقوبة أقسى، وبالتالي غيابه عن عدد أكبر من المباريات.

ويستعد روما لمواجهة نظيره سبيزيا، مساء الأحد المقبل، على ستاد ألبرتو بيكو، ضمن لقاءات الجولة 27 من الكالتشيو.

يذكر أن فريق الذئاب يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الكالتشيو، برصيد 41 نقطة بفارق 6 نقاط عن المربع الذهبي.

المصدر: corrieredellosport

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