تكريم شعبي ورسمي للرياضيين الروس المتوجين بأولمبياد "بكين 2022"

حظي الرياضيون الروس المتوجون في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 التي استضافتها العاصمة الصينية بكين بالفترة بين 4 و20 فبراير الجاري باستقبال جماهيري كبير في العاصمة موسكو.

واكتظ ملعب "VTB أرينا" في العاصمة الروسية بالجماهير التي حضرت خصيصا لاستقبال أبطال روسيا الأولمبيين والاحتفال معهم بميدالياتهم الملونة.

وكان على رأس المستقبلين والمهنئين نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو ومساعد الرئيس إيغور ليفيتين ووزير الرياضة أوليغ ماتيتسين.

ورفع ألكسندر بولشونوف (صاحب 5 ميداليات ملونة منها 3 ذهبية في التزلج) وآنا شيرباكوفا صاحبة الميدالية الذهبية في التزحلق على الجليد، رفعا علم روسيا فيما صدح النشيد الروسي في أرجاء الملعب في جو احتفالي صاخب.

🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Как же мы скучали по этому в Пекине!



Золотые Большунов и Щербакова подняли флаг, и наши олимпийцы наконец-то услышали гимн России. Главная мелодия в честь главных героев 🤩🎶



Поем всей страной и говорим СПАСИБО нашим спортсменам 🎤 pic.twitter.com/pMGHlZtney — Матч ТВ (@MatchTV) February 21, 2022

وضمت البعثة الروسية إلى أولمبياد بكين الشتوي 461 شخصا منهم 212 رياضيا روسيا (103 نساء و109 رجال)، شاركوا تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية.

وتمكن الرياضيون الروس من حصد المركز الثاني في ترتيب جدول الميداليات الإجمالي بحصد عدد قياسي روسي من الميداليات في تاريخ الأولمبياد الشتوي بلغ 32 ميدالية ملونة (6 ذهبية و12 فضية و14 برونزية) والمركز التاسع في الترتيب العام، خلف النرويج صاحبة الصدارة برصيد 37 ميدالية (16 ذهبية و8 فضية و13 برونزية).

Немного об атмосфере на встрече наших олимпийцев 🎶 pic.twitter.com/rQQBlnTOGN — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 21, 2022

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وأقيم في ملعب "VTB أرينا" حفل غنائي على شرف الأبطال الروس شارك فيه العديد من المغنين المشهورين في روسيا.

المصدر: rsport.ria.ru