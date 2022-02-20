ختام منافسات الأولمبياد الشتوي "بكين 2022"

أسدل الستار، اليوم الأحد، على فعاليات النسخة الـ24 من الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، التي استضافتها الصين بالفترة بين 4 و20 فبراير الجاري.

وخلال حفل الختام، أعلن الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية نهاية فعاليات النسخة الـ24 لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.

Президент МОК Томас Бах объявил XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине закрытыми.



Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.



Встретимся в Италии 🇮🇹 pic.twitter.com/ecWgMkYTvo — РИА Новости Спорт (@rsportru) February 20, 2022

وتم تسليم العلم الأولمبي للبعثة الإيطالية، التي ستستضيف فعاليات النسخة المقبلة الـ25 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، في العام 2026.

Thank you to the people of China and thank you #Beijing2022 for memories that will last forever.



See you all at @milanocortina26 ❤️#ClosingCeremony | #StrongerTogetherpic.twitter.com/vcVE2HSw1e — Olympics (@Olympics) February 20, 2022

وشارك في أولمبياد بكين 2911 رياضيا من 91 دولة.

Следующие зимние Олимпийские Игры пройдут в Милане! 👋🏻🇮🇹



И мы очень надеемся, что наша команда будет выступать под своим флагом! 🙏🇷🇺 pic.twitter.com/hfisVCL3d8 — Чемпионат (@championat) February 20, 2022

وضمت البعثة الروسية إلى أولمبياد بكين الشتوي 461 شخصا منهم 212 رياضيا روسيا (103 نساء و109 رجال)، شاركوا تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية.

وتمكن الرياضيون الروس من حصد المركز الثاني في ترتيب جدول الميداليات الإجمالي برصيد 32 ميدالية ملونة (6 ذهبية و12 فضية و14 برونزية) والمركز التاسع في الترتيب العام، خلف النرويج صاحبة الصدارة برصيد 37 ميدالية (16 ذهبية و8 فضية و13 برونزية).

🇷🇺 Сборная России завершила Олимпийские игры в Пекине на 9-м месте в медальном зачете.



По общему количеству наград наши спортсмены заняли 2-е место, уступив только норвежцам.



🥇 6 🥈 12 🥉 14https://t.co/1Zt8xVgGUBpic.twitter.com/8zwnSGDjqe — РИА Новости Спорт (@rsportru) February 20, 2022

المصدر: rsport.ria.ru