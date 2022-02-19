 
مباشر

شاهد.. ثلاثية ريال مدريد أمام ألافيس وتعزيز صدارته بالليغا

الرياضة

شاهد.. ثلاثية ريال مدريد أمام ألافيس وتعزيز صدارته بالليغا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfju

حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (3-0)، مساء اليوم السبت، خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، في إطار منافسات الجولة 25 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وجاءت أهداف ريال مدريد،  بتوقيع كل من ماركو أسينسيو في الدقيقة 63، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 80، وكريم بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

إقرأ المزيد
صراع محتدم بين السيتي وليفربول.. ترتيب فرق الدوري الإنجليزي
صراع محتدم بين السيتي وليفربول.. ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة في صدارة جدول ترتيب فرق الليغا، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 20 نقطة في المركز قبل الأخير.

المصدر:RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا