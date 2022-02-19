شاهد.. ثلاثية ريال مدريد أمام ألافيس وتعزيز صدارته بالليغا

حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (3-0)، مساء اليوم السبت، خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، في إطار منافسات الجولة 25 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وجاءت أهداف ريال مدريد، بتوقيع كل من ماركو أسينسيو في الدقيقة 63، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 80، وكريم بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

Real Madrid with a SMOOTH team goal 👏 pic.twitter.com/HWKKKgn2gl — ESPN FC (@ESPNFC) February 19, 2022

- 🎥 الدوري الاسباني | ريال مدريد 3 × 0 ديبورتيفو ألافيس | هدف بنزيما الثالث#ريال_مدريد_ألافيسpic.twitter.com/sgbZJXXTyB — 0v (@0v08681097) February 19, 2022

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وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة في صدارة جدول ترتيب فرق الليغا، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 20 نقطة في المركز قبل الأخير.

المصدر:RT