 
مباشر

صراع محتدم بين السيتي وليفربول.. ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

الرياضة

صراع محتدم بين السيتي وليفربول.. ترتيب فرق الدوري الإنجليزي
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfjf

احتدم الصراع على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، بعد خسارة مانشستر سيتي المتصدر أمام توتنهام مقابل فوز ملاحقه ليفربول على نورويتش سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ26.

وتجمد رصيد السيتي عند النقطة الـ63، عقب خسارة دراماتيكية أمام ضيفه توتنهام بنتيجة 3-2، على ملعب "الاتحاد".

إقرأ المزيد
شاهد.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثاني ضد نورويتش سيتي في ليلة تاريخية
شاهد.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثاني ضد نورويتش سيتي في ليلة تاريخية
إقرأ المزيد
مواجهة دراماتيكية.. مانشستر سيتي يتعثر في شباك توتنهام (فيديو)
مواجهة دراماتيكية.. مانشستر سيتي يتعثر في شباك توتنهام (فيديو)

ونجح ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح في تخطي عقبة نورويتش سيتي بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده في المركز الثاني إلى النقطة 57، وبذلك قلص الفارق مع السيتي إلى 6 نقاط، مع تبقي مباراة مؤجلة له.

وجاء تشيلسي ثالثا برصيد 50 نقطة، بعد فوزه المثير على مضيفه كريستال بالاس بهدف نجمه المغربي حكيم زياش في الدقائق الأخيرة للمباراة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 43 نقطة، وذلك قبل مباراته أمام مضيفه ليدز يونايتد غدا الأحد.

المصدر:RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا