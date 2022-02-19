شاهد.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثاني ضد نورويتش سيتي في ليلة تاريخية

حقق النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، رقما تاريخيا بعدما سجل هدفا في شباك نوريتش سيتي، اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مباريات الجولة الـ26 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقلب ليفربول تأخره بعد هدف نوريتش سيتي عن طريق ميلوت راشيكا في الدقيقة 48، إلا أن ساديو ماني عادل النتيجة لليفربول في الدقيقة 64، قبل أن يرجح صلاح كفة فريقه الريدز في الدقيقة 67، فيما أضاف لويس دياز الهدف الثالث في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة 3-1، عزز ليفربول تواجده في المركز الثاني بوصوله للنقطة 57، مقلصا الفارق مؤقتا مع مانشستر سيتي إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد نوريتش عند 17 نقطة في المركز الـ19.

The Goal of Mohamed Salah for Liverpool in video ! 🤯🎥#LIVNOR#LFC 🔴 pic.twitter.com/L1UJFQN34F — Reds Report (@_RedsReport) February 19, 2022

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن صلاح سجل هدفه رقم 150 بقميص ليفربول في جميع المسابقات، منذ انتقاله إلى آنفيلد، في صيف 2017.

وأصبح صلاح عاشر لاعب في تاريخ ليفربول، يصل إلى هذا الرصيد من الأهداف.



وأشارت الشبكة، إلى أن صلاح بات ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا الرصيد من الأهداف (233 مباراة)، بعد روجر هانت (226 مباراة).

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، وذلك بعد أن خاض 24 مباراة تمكن خلالهم من الفوز في 16 مباراة وتعادل في 6 مباريات، وتلقى الهزيمة في مواجهتين فقط.

المصدر: "وكالات"